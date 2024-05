Germanistik-Studentin An Jae-hyun

In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen die Germanistik-Studentin der Korea-Universität, An Jae-hyun, vor. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, aber hat sich nach dem Abitur entschieden, in Korea zu studieren und hier ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Anlässlich des Interviews bot sich ihr auch die Gelegenheit, einen Schnuppertag bei uns zu verbringen und einen Einblick in die Produktion unserer deutschen Sendungen zu erhalten.





Wir sprechen mit ihr über die Unterschiede im Studentenleben zwischen beiden Ländern, ihre Erfahrungen bei der Anpassung an das Leben in Korea und welche Eindrücke der Besuch bei der deutschen Redaktion von KBS World Radio bei ihr hinterließ.