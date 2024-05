UNIS setzt sich für gute Zwecke ein

ⓒ F&F Entertainment

Eine neu gegründete Gruppe unternimmt Aktivitäten für einen guten Zweck. Die Rede ist von der Girlgroup UNIS. Die Gruppe wurde im Rahmen einer TV-Show gegründet und debütierte Ende März dieses Jahres. Am 18. Mai haben sie am Festival für “Lasst uns gemeinsam gehen für die Bewahrung von Leben“ teilgenommen und dort auf der Bühne gestanden. Zuerst haben sie ihr Debütlied “Dream of Girls” gesungen, danach folgte „Superwoman“ aus ihrem ersten Minialbum. Auch das Lied „What is Love?“ von Twice wurde vorgetragen.

Die Anwesenden waren von den Sängerinnen begeistert und wollten sie einfach nicht gehen lassen. Daher sangen UNIS einen letzten Song mit dem Titel „Dopamin“. Das Festival „Lasst uns gemeinsam gehen“ richtet sich an hilfsbedürftige Menschen. UNIS meinten, dass sie sehr froh seien, an der Kampagne teilnehmen zu dürfen, die Leben bewahren will.

UNIS sind nicht nur in Korea, sondern auch im Ausland sehr beliebt. Besonders in Japan und in den Philippinen haben sie viele Fans.