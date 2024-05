ⓒ YONHAP News

Der Action-Thriller "Escape" ist in 163 Länder verkauft worden, darunter auch nach Deutschland.





Wie der Vertrieb Plus M Entertainment am Dienstag mitteilte, werde der Streifen mit den Schauspielern Lee Je-hoon und Koo Kyo-hwan auch in Taiwan, den Philippinen, Australien, Großbritannien und Frankreich gezeigt.





In Nordamerika wird der Film am 5. Juli seine Premiere haben, am 3. Juli kommt er in die koreanischen Kinos.

Der Film von Regisseur Lee Jong-pil handelt von einem nordkoreanischen Soldaten, der nach Südkorea flüchten will und von einem nordkoreanischen Major verfolgt wird.





Der deutsche Vertrieb Splendid Film GmbH äußerte sich ethusiastisch. Man freue sich, den packenden Action-Thriller zu zeigen, in dem Koo, bekannt aus ‘Parasite: The Grey’ und ‘Peninsula’ als brutaler nordkoreanischer Major Jagd auf den aus der Fernsehserie ‘Taxi Driver’ bekannten Lee Je-hoon macht.