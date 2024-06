K-Pop-Gruppen feiern in Kürze 9. Bühnenjubiläum

Im Koreanischen besagt ein Sprichwort, dass sich in zehn Jahren sogar Flüsse und Berge ändern würden. So dynamisch sei das Land. Aber trotz der hohen Dynamik ändert sich eine Sache nicht: die Aktivitäten von drei beliebten K-Pop-Gruppen, die ihr neuntes Bühnenjubiläum gefeiert haben und nun auf ihr 10. Jubiläum schielen.

Die Gruppe Seventeen hat am 26. Mai 2015 debütiert. Es ist allgemein bekannt, dass die Mitglieder dieser Gruppe sich bestens verstehen. Daher hat das Mitglied Woozi, der der Anführer des Gesangsteams und Produzent ist, gesagt, dass er unbedingt die anderen Seventeen-Mitglieder treffen wolle, wenn er ein neues Leben leben könnte. Er sei seinen Kollegen sehr dankbar, und er sei ein Glückskind, mit den anderen so schöne und wertvolle Erinnerungen sammeln zu können.

Anlässlich des Jubiläums haben Seventeen am 25. und 26. in Japan ein Konzert veranstaltet.

Auch die Gruppe MonstaX hat im Jahr 2015, genauer am 14. Mai, debütiert. Das Mitglied Shownu meinte, dass er sehr glücklich sei, mit den Mitgliedern und seinen Fans dieses Jubiläum feiern zu dürfen. Er sei schon auf sein 10. Bühnenjubiläum gespannt. Um diesen besonderen Anlass zu feiern haben Monsta X vom 9. bis 15. Mai einen Popup-Store eröffnet, der viel besucht wurde. Derzeit leisten vier Mitglieder ihren Wehrdienst.

Die Gruppe N.Flying debütierte ebenfalls vor neun Jahren, genauer am 20. Mai. Derzeit sind die Sänger mit dem Lied “Rooftop” beliebt. Aber auch mit einem OST-Song zu einer beliebten TV-Serie. N.Flying wollen am 8. und 9. Juni in Seoul ein Konzert veranstalten.