aespa veröffentlicht Musikvideo zu “Armageddon“

Die Girlgroup aespa hat nun ihre Aktivitäten zum neuen Album richtig in Angriff genommen. Am 26. Mai wurden die Teaser-Ausschnitte zum Musikvideo „Armageddon“ veröffentlicht. Am darauffolgenden Tag konnte man dann das ganze Video sehen.

Das Lied „Armageddon“ hat einen starken Synth-Bass-Sound und ist klar als Hiphop-Tanzlied zu erkennen. An diesem Lied kann man gut erkennen, dass sich die Girls weiterentwickelt haben.

Ein weiteres Lied „Supernova“ aus dem gleichen ersten regulären Album erfreut sich ebenfalls größter Beliebtheit. Sie haben bereits den Spitzenplatz von einigen Musiksendungen erreicht und an Uni-Festivals teilgenommen.