Vorstandsmitglied der Lektorenvereinigung Korea Prof. Frank Grünert

ⓒFrank Grünert

In der letzten Folge haben wir ein Interview mit einer Germanistik-Studentin geführt, und diesmal haben wir mit Professor Frank Grünert, Professor an der Abteilung für Deutsche Sprache und Literatur an der Sungkyunkwan-Universität, gesprochen. Professor Frank Grünert ist seit 2019 auch als Vorstandsmitglied der Lektorenvereinigung Korea tätig. Er hat uns nicht nur von den Zielen und Hauptaktivitäten der Vereinigung, sondern auch von einprägsamen Anekdoten aus seiner Lehrtätigkeit erzählt. Von ihm erfahren wir mehr über die Hintergründe der Gründung der Lektorenvereinigung Korea sowie zentrale Projekte der LVK in diesem Jahr.