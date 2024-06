Jin von BTS will in Kürze Hug-Event veranstalten

Es ist soweit! Das lange Warten hat sich gelohnt. Jin von BTS wird bald seinen Wehrdienst beenden und will gleich für seine Fans ein besonderes Event veranstalten. Am 13. Juni wird er im Rahmen der BTS-FESTA seine Fans treffen und 1.000 von ihnen umarmen. Anschließend wird er mit den Fans kommunizieren und gemeinsam mit ihnen verschiedenes unternehmen. Dieser Teil der Veranstaltung wird per Weverse live übertragen.

Die BTS-FESTA wird jedes Jahr am Debüttag der Gruppe, also am 13. Juni, veranstaltet. In diesem Jahr wird Jin mit dabei sein, daher sind die Fans schon sehr gespannt. Jin will in der zweiten Jahreshälfte sein erstes Soloalbum herausgeben, als Solo-Veröffentlichung gibt es von ihm bislang nur die Single „The Astronaut“.