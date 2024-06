TXT tritt in Fernsehsendung „Good Morning America” auf

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together befindet sich derzeit auf einer Nordamerika-Tour. Dort gab es auch einen Auftritt in einer berühmten TV-Show. Am 31. Mai waren sie nämlich bei “Good Morning America“ des Senders ABC zu Gast. Nach dem Live-Interview trugen sie das Lied „Deja Vu“ aus ihrem sechsten Minialbum vom April vor.

Vor dem Sender warteten viele Fans, um einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen. Sie reckten Plakate in die Höhe und als die Mitglieder von TXT endlich eintrafen, jubelten sie lauthals.

Für TXT war es bereits der vierte Auftritt in dieser Show, auch ihre früheren Alben hatten sie dort vorgestellt. Tomorrow X Together befinden sich auf ihrer dritten Worldtour. Es geht in acht Städte, in den USA spielen sie elf Konzerte.