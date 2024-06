NewJeans gehören zu den “21 Under 21“

Die koreanische Gruppe NewJeans ist in die Riege der 21 innovativsten und einflussreichsten Künstler unter 21 Jahren gewählt worden. Das US-amerikanische Magazin Billboard veröffentlichte am 31. Mai auf der Internetseite die Liste „21 Under 21“. Darauf befindet sich als einziger Vertreter aus Korea NewJeans.

Billboard veröffentlicht diese Liste jährlich. Als Grundlage für die Auswahl dienen verschiedene Daten wie Alben- und Songverkäufe, Streaming-Zahlen, Auftritte in Radio- und TV-Programmen usw.

NewJeans haben mit ihrem zweiten Werk in Rekordzeit seit dem Debüt die Billboard 200 erobert. Fünf Lieder von der Platten kamen unter die Hot 100 von Billboard.

Derzeit sind die Sängerinnen mit der neuen Single „How Sweet“ auf Promotour.