BTS-Mitglied Jin aus Wehrdienst entlassen

Das BTS-Mitglied Jin ist aus dem 18-monatigen Wehrdienst entlassen worden.





Am Mittwochmorgen konnte Jin die Kaserne verlassen und wieder ins zivile Leben zurückkehren.

Er hatte im Dezember 2022 als erstes Mitglied der weltberühmten K-Pop-Gruppe den Wehrdienst angetreten. Er diente im Landkreis Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi als Ausbilder von Rekruten.





Alle anderen BTS-Mitglieder aus Suga kamen, um Jin zu gratulieren. J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook sind zurzeit selbst noch beim Militär, Suga leistet Ersatzdienst im sozialen Bereich.

RM, der in der Militärkapelle dient, brachte sein Saxofon mit und spielte darauf den Erfolgshit "Dynamite" der Gruppe.





Jin hielt einen Blumenstrauß in der Hand und winkte den Pressevertretern gelassen zu.

Dutzende Reporter waren gekommen, aber nur wenige BTS-Fans. Die Agentur der Band hatte die Fans darum gebeten, aus Sicherheitsgründen nicht vor dem Stützpunkt zu warten. Etwas weiter entfernt ließen Fans aber Luftballons aufsteigen, um Jin zum absolvierten Pflichtdienst zu gratulieren.





Auch Plakate mit aufmunternden Worten waren zu sehen, darunter "Seokjin, du hast 548 Tage lang Tolles geleistet, wir stehen mit unerschütterlicher Liebe an deiner Seite" oder "Willkommen zurück bei der ARMY!". ARMY nennt sich der Fanclub von BTS.

Jin wird in Kürze in der Jamsil-Sporthalle in Seoul an der Veranstaltung 2024 Festa teilnehmen, die anlässlich des Debüt-Jubiläums stattfindet. Schon am Donnerstagnachmittag wird er dort die Fans treffen.