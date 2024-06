Sänger G-Dragon wird Special Professor an der Technischen Hochschule KAIST

Der Sänger G-Dragon hat einen Lehrauftrag am renommierten Koreanischen Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie (KAIST) erhalten.





Der Sänger, dessen richtiger Name Kwon Ji-yong ist, erhielt die Ernennungsurkunde zum Special Professor an der Fakultät für Maschinenbau am vergangenen Mittwoch (5. Juni) bei einer Veranstaltung auf dem zentralen Campus in Daejeon.





G-Dragon soll in seiner zweijährigen Amtszeit dazu beitragen, neueste Technologien des Instituts mit koreanischen Kulturinhalten zu verknüpfen.





Er wird Sondervorlesungen für Bachelor- und Master-Studierende halten und dabei seine weltweit gesammelten Erfahrungen weitergeben sowie Einblicke in sein Leben als Künstler geben.





G-Dragon soll auch als globaler Botschafter der Technischen Hochschule fungieren, um diese international bekannter zu machen.





Der Künstler sagte, dass er sich geehrt fühle. Er rechne mit Synergieeffekten zwischen herausragender wissenschaftlicher Expertise und seinem Wissen über den Unterhaltungsbereich.





Unterdessen arbeitet der 35-Jährige auch an einem neuen Album, das in der zweiten Jahreshälfte erscheinen soll.