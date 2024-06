AKMU veröffentlichen neues Album

Das Geschwisterduo AKMU hat am 3. Juni sein drittes Minialbum herausgegeben. Das Lied „Hero“ befindet sich derzeit in den oberen Regionen verschiedener Musikcharts in Korea.

In dem Lied sind viele Acoustic-Sounds zu hören und die Stimmen der beiden Mitglieder harmonieren ausgezeichnet mit der Melodie. Besonders beeindruckend ist der Refrain, der an einen Zaubersspruch erinnert. Die sich wiederholenden Worte haben so eine fesselnde Wirkung.

Nach dem Anschauen des Musikvideos zu diesem Lied staunt man auch über die märchenhaften Bilder. Man begibt sich auf ein Abenteuer, um den „Hero“ zu retten. Nachdem man seine Liebe gefunden hat, verwandelt sich der Winter in den Frühling.

AKMU wollen am 15. und 16. Juni anlässlich ihres zehnten Jubiläums ein Konzert in Seoul veranstalten.