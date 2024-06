LE SSERAFIM schaffen es in die Billboard Japan „Top Artist“

Die koreanische Gruppe LE SSERAFIM hat es in die Billboard Japan-Charts geschafft. Billboard Japan hat am 7. Juni die Charts zu den Ergebnissen der ersten Jahreshälfte 2024 veröffentlicht. Diese beziehen sich auf den Zeitraum 27. November 2023 bis 26. Mai 2024. Demnach rangieren LE SSERAFIM auf Platz elf der „Top Artist“-Charts. Damit haben die Sängerinnen von allen K-Pop-Gruppen und -Sängern die höchste Platzierung erreicht.

Auch in anderen Charts stehen sie gut da. Mit der auf Englisch gesungenen Single „Perfect Night“, die im Oktober letzten Jahres herausgegeben wurde, stehen sie auf Platz 19 von Hot 100 und mit „EASY“ auf Platz 88.

Das dritte Minialbum „EASY“ kam auf Platz 15 von „Hot Album“, „Top Album Sales“ und „Download Album“.

LE SSERAFIM sind die einzigen ausländischen Interpreten, die in den „Hot Album“ und „Hot 100“ gleichzeitig vertreten sind.

In Kürze werden die Sängerinnen in Japan Fantreffen veranstalten. Das erste Treffen wird am 29. Juni erfolgen. Insgesamt wird es neun dieser Veranstaltungen geben.