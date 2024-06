Rose von BLACKPINK unterschreibt bei The Black Label

Das Mitglied Rose von der Girlgroup BLACKPINK hat einen Vertrag beim Hiphop-Label The Black Label unterschrieben.





Das teilte der vom Musikproduzenten Teddy geleitete Verlag, eine Tochterfirma von YG Entertainment, am Dienstag mit.





Rose wird dort ihre Solo-Werke veröffentlichen.





Die Sängerin und Teddy würden schon seit langem zusammenarbeiten und hätten auf der Grundlage ihres tiefen Vertrauens zueinander nun einen Managementvertrag unterschrieben.





Teddy zeichnet für viele der Hits von BLACKPINK verantwortlich. Er produzierte unter anderem "Ddu-du Ddu-du", "Boombayah", "Kill This Love" und "How You Like That."





Weiter hieß es, dass Rose zurzeit daran arbeite, den Fans weltweit mit neuer Musik zu begegnen. Sie wolle sich zusammen mit einem internationalen Label an musikalischen Aktivitäten weltweit beteiligen.





BLACKPINK hatte als Gruppe im vergangenen Dezember den Vertrag mit YG Entertainment verlängert.