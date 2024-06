ATEEZ kommen unter die Top 10 von Billboard 200

ⓒ KQ Entertainment

Die Gruppe ATEEZ ist zwei Wochen in Folge unter die Top Ten von Billboard 200 gekommen. Laut Angaben dieses Mediums am 16. Juni steht das zehnte Minialbum dieser Gruppe auf Platz sechs. Eine Woche zuvor hatten sie noch auf dem zweiten Platz gestanden. Damit haben die Jungs es geschafft, gleich vier mal in Folge mit ihrem Werk unter die Top 3 zu kommen. Die anderen drei Werke mit diesem bemerkenswerten Erfolg sind das achte Minialbum „The World EP.1: Movement“, das neunte Minialbum „The World EP2. Outlaw“ und das zweite reguläre Album “The World EP Fin. Will“.

ATEEZ will ab Juni auf Welttournee gehen, und in deren Rahmen wollen sie zehn nordamerikanische Städte besuchen.