DRIPPIN veranstalten erstes Fantreffen in Japan

Die Boygroup DRIPPIN hat am 14. Juni ihr erstes Fantreffen in Japan veranstaltet. Am 14. Juni luden sie in Tokio zu diesem Event ein; sie standen insgesamt zwei Mal auf der Bühne. Die Sänger haben natürlich auch Lieder vorgetragen, sie sangen „So Good“ von ihrer Debütsingle für den japanischen Markt. Auch Lieder von der zweiten japanischen Single wurden zum Besten gegeben. Aber nicht nur ihre Songs, sondern auch Werke von ihren Sängerkollegen wurden vorgetragen, was die Anwesenden sehr überraschte und natürlich umgehend verzückte.

DRIPPIN bedankten sich sehr bei ihren Fans und sagten, dass sie bald zurückkommen wollten.