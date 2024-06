Sänger von SM Entertainment melden sich zurück

ⓒ SM Entertainment

Die Temperaturen steigen und steigen, es wird also immer wärmer. Bei dem tollen Sommerwetter erinnert man sich gerne an die Lieder von Red Velvet. Diese Girlgroup feiert in diesem Jahr ihr zehntes Bühnenjubiläum und will am 24. Juni auch gleich ein neues Album auf den Markt bringen. Insgesamt sind sechs Lieder enthalten und diese werden wahrscheinlich diesen Sommer prägen. In der sich schnell entwickelnden Musikwelt sind zehn Jahre Tätigkeit etwas Besonderes. Daher sind die Fans besonders gespannt auf das neue Album und die Jubiläumsveranstaltungen.

Eine weitere Gruppe der Agentur SM will ebenfalls wieder zurückkehren, bzw. ist bereits mit einem neuen Album tätig geworden, es ist die noch junge Gruppe RIIZE. Am 17. Juni haben sie ihr erstes Minialbum „RIIZING“ veröffentlicht und es umfasst acht Titel. RIIZE hatten sich bereits mit ihrem Debütsong von anderen Gruppen unterschieden und wurden damit gleich bekannt. Daher waren sowohl ihre Fans, als auch die Musikvertreter auf das neue Album gespannt. Nach der Herausgabe ihres neuen Werkes wollen sie sich auf eine Fankonzerttour begeben. Am 14. Juli werden sie die Philippinen besuchen, dann geht es weiter nach Singapur, Thailand, Japan und in weitere Länder.