TEMPEST veranstaltet erstes Konzert in Vietnam

ⓒ YUE HUA Entertainment

Die koreanische Boyband TEMPEST hat ihr erstes Konzert in Vietnam gegeben und das mit großem Erfolg. Am 15. Juni standen die Mitglieder dort auf der Bühne und haben einige ihrer Hits vorgetragen. Begonnen wurde der Auftritt mit „Lighthouse“, „Dragon“ und „Vroom Vroom“. Danach wurden die Anwesenden von den Sängern begrüßt. Sie sagten, dass sie sehr froh und dankbar seien, in Vietnam vor ihren Fans stehen zu dürfen und singen zu können. Sie waren besonders glücklich, als ihre Fans sie am Flughafen empfingen.

Danach wurden weitere Lieder wie „Young & Wild“ und „Start Up“ vorgetragen.

Als sie dann einen Tanzwettbewerb durchführten, waren die Fans besonders erfreut. Zwischendurch haben die Mitglieder auch mit den Fans Short Forms oder Kurzvideos aufgenommen.

TEMPEST befinden sich seit letztem Jahr auf ihrer ersten Konzerttour „T-our“. Los ging es in Seoul, und danach besuchten sie Japan, Macau und nun Vietnam.