Südkoreas Regierung will Exporte von Kulturinhalten stärker fördern

Südkoreas Regierung will die Exporte von Kulturinhalten stärker fördern. Im Jahr 2027 sollen die Ausfuhren von Kulturprodukten einen Wert von 25 Milliarden Dollar haben.





Das kündigte Ministerpräsident Han Duck-soo am Dienstag der Vorwoche auf einer Veranstaltung des Ausschusses für die Förderung der Content-Industrie in Seongnam an.





Südkorea würde damit zu einem der vier führenden Länder im Bereich der Herstellung von Kulturinhalten werden. 2022 wurden nach Angaben des Kulturministeriums Rekordausfuhren in Höhe von 13,24 Milliarden Dollar erzielt. Damit wurden die Exporte in diesem Bereich um 6,3 Prozent im Vorjahresvergleich gesteigert. Darunter fallen Bücher, Musik, Spiele, Rundfunksendungen, Filme und Zeichentrick.





Um das Ziel zu erreichen, soll unter anderem ein Kulturkomplex geschaffen werden. Dieser soll als Drehkreuz für Produktion und Vertrieb von Contents dienen. Außerdem soll der Content-Industrie mit direkten Hilfen unter die Arme gegriffen werden.