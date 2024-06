BLACKPINK feiert Jubiläum mit Konzertfilm

ⓒ YG Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BLACKPINK wird ihr achtes Jubiläum mit einem Film zu ihrer Welttournee feiern.





Das gab ihre Agentur YG Entertainment am vergangenen Freitag bekannt.





"BLACKPINK World Tour 'Born Pink' in Cinemas" wird am 31. Juli in Südkorea und mehr als 100 weiteren Ländern in die Kinos kommen.





Rund eine Woche später, am 8. August, feiert die Gruppe ihr Jubiläum.





Gezeigt werden die besten Szenen der "Born Pink"-Tournee, die BLACKPINK in den Jahren 2022 und 2023 durch 34 Städte führte und bei insgesamt 66 Konzerten 1,8 Millionen Zuschauer anlockte. Die Tournee gilt als bislang größte einer K-Pop-Girlgroup.





Der Konzertfilm wird nach Angaben der Agentur in verschiedenen Formaten angeboten, und zwar ScreenX, 4DX und Ultra 4DX, um den Zuschauern ein realistisches Filmerlebnis zu bieten.