TWS meldet sich nach Traumdebüt mit neuer EP zurück

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die noch junge K-Pop-Gruppe TWS ist mit einer neuen Veröffentlichung zurückgekehrt.





Die EP "Summer Beat!" kam am Montag heraus. Die Gruppe will mit ihrem zweiten Werk die Freude an der Vertiefung der Beziehung zu den Fans zeigen, nachdem es mit der Debüt-EP einen ersten Kontakt gegeben hatte.





Man habe die Begeisterung einfangen wollen, die herrsche, wenn alle sechs Mitglieder zusammenkommen. Das zweite Werk komme damit noch etwas schnittiger und erfrischender daher als die erste Veröffentlichung, sagte Bandmitglied Jihoon am Montag bei einem Medientermin in Seoul.





Das Sextett hatte im Januar mit "Sparking Blue" gleich für eine Sensation gesorgt. Die Veröffentlichung schaffte es aus dem Stand an die Spitze führender Charts und hält sich bis heute weit oben in den Hitparaden.





Es gab mehr als 500.000 Verkäufe physischer Tonträger. "Das war unglaublich", kommentierte Gruppenmitglied Youngjae zu dem Erfolg. Sie seien sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen ihre Musik mögen wurden, sagte er weiter.