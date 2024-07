ATEEZ nahmen am MAWAZINE-Festival teil

ⓒ KQ Entertainment

Die Gruppe ATEEZ hat K-Pop-Geschichte geschrieben. Sie nahm am 23. Juni am MAWAZINE-Festival, das in Rabat in Marokko veranstaltet wurde, teil. Sie traten als Headliner auf die Hauptbühne OLM SOUISSI und zeigten dort etwa eine Stunde lang ihr Können.

Die Anfänge dieses Festivals gehen auf das Jahr 2001 zurück und es wird jährlich von etwa 2,5 Millionen Personen besucht. Und ATEEZ wurden als erste K-Pop-Sänger eingeladen.

Die Jungs legten los mit dem Lied „Win“. Dann folgten weitere Hits wie „Say My Name“, „Guerrilla“ und weitere. Die Sänger sagten, dass Marokko für sie eine besondere Bedeutung habe. Denn das Musikvideo zu ihrem Debütsong wurde in Marokko gedreht.

Danach folgten weitere Songs und schließlich wurde der Auftritt mit „Work“ und „Bouncy (K-hot Chilli Peppers)“ abgerundet.