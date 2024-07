Musikvideo von Kwill auf Spitzenplatz von YouTube Worldwide Trending

ⓒ STARSHIP Entertainment

Das Musikvideo zum neuen Lied des Solosängers Kwill ist derzeit weltweit angesagt.

„No Sad Song for my broken Heart” aus dem siebten Minialbum “All the Way” wurde zusammen mit dem Video am 20. Juni veröffentlicht und wurde in nur zehn Stunden über eine Million mal abgerufen. Das Werk ist eine Fortsetzung zum Musikvideo zu „Please Don’t“, das im Jahr 2012 herauskam. Die Protagonisten laufen sich nach etwa zehn Jahren wieder zufällig über den Weg. Die Protagonisten, das sind die Sänger und Schauspieler Seo In Guk und Ahn Jae Hyun. Verschiedene ausländische Medien sind sofort auf das Video aufmerksam geworden.

Seo In Guk hat am 19. Juni ebenfalls ein neues Werk veröffentlicht und ist derzeit als Sänger aktiv. Schauspieler Ahn Jae Hyun tritt in verschiedenen TV-Shows auf.