KCON findet erstmals in Deutschland statt

ⓒ CJ ENM

In Deutschland soll nun auch das Hallyu-Festival KCON veranstaltet werden.

Am 21. Juni gab CJ ENM bekannt, dass am 28. und 29. September die Ausstellungsreihe KCON in Frankfurt veranstaltet wird. Deutschland gilt als ein großer Musikmarkt in Europa. Da Frankfurt im Herzen Deutschlands und Europas liegt, werden viele K-Pop-Fans erwartet. Außerdem ist das Messegelände bestens für solche Veranstaltungen geeignet.

KCON wurde erstmals 2012 in Irvine in den USA ausgetragen, danach folgten weitere Regionen wie zum Beispiel Japan, Frankreich oder Mexiko. Bisher besuchten über 1,8 Millionen Interessierte dieses Festival.