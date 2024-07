Disney+ zeigt Urlaubsabenteuer der BTS-Mitglieder Jimin und Jungkook

Der Streaming-Anbieter Disney+ zeigt im nächsten Monat Urlaubsabenteuer der BTS-Mitglieder Jimin und Jungkook.





Die Aufnahmen wurden vor dem Beginn des Wehrdienstes der beiden gemacht.





Das Programm "Are You Sure?!" startet am 8. August. Laut ihrer Agentur BigHit Music sei in dem Programm die besonders gute Chemie zwischen den beiden aus Busan stammenden Bandkollegen erkennbar.





Sie urlaubten begleitet von Kameras in den USA, auf der Jeju-Insel in Südkorea und im japanischen Sapporo.





Beide stürzen sich ohne große Planungen in verschiedene Abenteuer und geraten dabei immer wieder in Situationen, in denen die Frage aufkommt: "Are you sure?"





Vor allem Outdoor-Aktivitäten standen während des Urlaubs im Vordergrund. Ein offizielles Poster zu dem Programm zeigt beide in einem Kayak auf einem amerikanischen See.





Insgesamt wird es ab dem 15. August acht Folgen geben, jeweils donnerstags eine neue Episode. Zum Serienstart ist eine Doppelfolge geplant.