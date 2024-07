Jin von BTS wird Fackelträger der Olympischen Spiele in Paris

Jin von der K-Pop-Gruppe BTS wird Fackelträger der Olympischen Spiele in Paris.





Das berichteten südkoreanische Medien am Dienstag unter Berufung auf verschiedene Quellen. Wann und wo genau der Musiker als Fackelträger zum Einsatz kommt, wurde noch nicht bekannt gemacht.





Die Entscheidung für Jin soll mit der weltweiten Popularität der Gruppe sowie der von ihr verbreiteten Botschaft "Love yourself" zusammenhängen.





Der 31-Jährige hatte im letzten Monat als erstes Bandmitglied seinen Wehrdienst beendet. Im zweiten Halbjahr will er in einem Unterhaltungsprogramm des Senders MBC auftreten. Dies soll auch sein offizielles Comeback in der Unterhaltungsindustrie werden.





Darüber hinaus soll er zurzeit an einer neuen Single arbeiten, die ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte herauskommen soll.





Auf der Fan-Plattform Weverse teilte Jin seine Freude darüber mit, wieder im Unterhaltungsbereich aktiv werden zu können und bat um etwas Geduld. Pläne, als Schauspieler auftzutreten, habe er aktuell aber nicht.





Jin hatte Schauspiel studiert und früher einmal Interesse an Engagements als Schauspieler signalisiert.