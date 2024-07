Lange Zeit war an den Kinokassen der Disney-Animationsfilm "Inside Out 2" am erfolgreichsten. Nun hat sich die südkoreanische Produktion "Escape" an die Spitze gesetzt.





Wie Korea Box Office Information System, das die Kinoumsätze erfasst, am vergangenen Donnerstag mitteilte, schauten sich den koreanischen Actionfilm am Premierentag 112.000 Menschen an, das entsprach einem Drittel aller Kinogänger.





In dem Film geht es um einen nordkoreanischen Soldaten, der von der Flucht aus seinem Land träumt und einen Geheimdienstler, der ihm auf den Fersen ist.





"Inside Out 2" hatte seit dem 12. Juni an der Spitze der Kinocharts gestanden.