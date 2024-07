Weeekly veröffentlichen sechstes Minialbum

Nun sind alle Mitglieder von Weeekly volljährig. Und zur Feier dieses Ereignisses haben sie auch gleich ein neues Werk veröffentlicht.

Weeekly hat am 9. Juli das sechste Minialbum mit dem Titel „Bliss“ herausgegeben. Nach etwa acht Monaten Wartezeit gibt es damit wieder neue Musik für die Fans, die selbstverständlich schon ganz gespannt sind. Die Mitglieder der Gruppe haben sich für die neue Veröffentlichung in Sommerköniginnen verwandelt und wollen im hektischen Sommer für etwas Frische sorgen.

Zuerst stellen sie das Lied „Lights on“ vor. Es ist ein fröhliches Tanzlied. Schon beim ersten Hören merkt man gleich, dass es von Weeekly stammen muss. Man bekommt nämlich gleich gute Laune. Das Album wartet mit weiteren vier fröhlichen Songs auf.

Das Musikvideo zum Lied „Lights on” haben Weeekly bereits am 7. Juli veröffentlicht, die Fans haben es dankend angenommen. Im Video kann man sehen, wie die Mitglieder unter der gleißenden Sonne am Strand liegen. In der nächsten Szene befinden sie sich dann auf einem Boot, dann sehen sie sich ein Feuerwerk an. Das Video versprüht geradezu die Freude und den Elan junger Menschen. Derzeit sind sie mit ihren neuen Songs in verschiedenen Musiksendungen zu sehen.