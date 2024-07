ATEEZ und CRAVITY sind die besten K-Pop-Stars

Bei einer globalen K-Pop-Abstimmung hat sich herausgestellt, dass die besten K-Pop-Stars ATEEZ und CRAVITY sind. Das sind die Ergebnisse der Abstimmung vom 1. bis 7. Juli. Beide Gruppen lagen in der Abstimmung gleichauf. ATEEZ hatten schon einmal den Spitzenplatz erreicht, als die globale Abstimmungsseite „K-Pop-Star“ ins Leben gerufen wurde. Es ist also für diese Gruppe das zweite Mal, dass sie an der Spitze stehen. ATEEZ und CRAVITY haben also jeweils 45,8% der Stimmen erhalten und die Gruppe LE SSERAFIM steht mit 4,2% auf dem dritten Platz.

Die Seite “K-Pop-Star“ ist nicht nur für ihre Abstimmung, sondern auch den Menüpunkt „Starting“ bekannt und beliebt. Bei Starting können Fans und Stars selbst ein Fantreffen veranstalten. Die Fans stellen den Stars auf der “K-Pop-Star“-Plattform Fragen und bekommen auch Antworten von den Idolen höchstpersönlich.

ATEEZ haben am 6. und 7. Juli in Seoul ein Konzert veranstaltet, vom 3. bis 9. Juli wurde ein Popup-Store eröffnet.

CRAVITY haben in Korea eine kurze Pause eingelegt, sie haben im letzten Monat ein Album in Japan herausgegeben. Die Jungs sind aber beliebt mit dem OST-Song zur TV-Serie „Player2“.