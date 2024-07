Zico erreicht mit „SPOT!“ 100 Millionen Streaming-Abrufe

Das Gemeinschaftsprojekt von Zico und von Jennie von Blackpink ist wohl ein voller Erfolg. Zico hatte seinen Song „SPOT!“ mit Jennie gemeinsam gesungen und er kommt hervorragend an. Am 5. Juli war bereits die 100-Millionen-Marke bei Spotify erreicht. Das Lied „Any Song“ hat bei Spotify diese Marke bereits übertreffen können und nun ist es schon das zweite Lied, das auf dem Streaming-Portal so gefragt ist.

„SPOT!“ handelt von zwei Freunden, die sich zufällig auf einer Party getroffen haben.

Zico will am 28. Juli am KCON LA 2024 teilnehmen, dann geht es am 24. August weiter nach Thailand, denn dort will er auf der Bühne von Summer Sonic Bangkok 2024 stehen.