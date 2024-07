Girlgroup KARA veröffentlicht neues Lied

Die Girlgroup KARA hat ein neues Lied veröffentlicht.





Darin sind die Stimmen von allen sechs Mitgliedern zu hören, darunter auch der verstorbenen Sängerin Goo Ha-ra.





Es handelt sich um die B-Seite des digitalen Single-Albums "I Do I Do", das am 24. Juli herauskommen soll.





Die Ballade handelt von der Freude dabei, jemanden kennenzulernen und der Trauer darüber, sich von jemandem verabschieden zu müssen.





Das Lied war ursprünglich für das Album "Full Bloom" aus dem Jahr 2013 vorgesehen.





Zuletzt sei das Lied überarbeitet und dabei auch Goos Stimme nachträglich eingebaut worden.





Die KARA-Mitglieder gingen faktisch im Januar 2016 getrennte Wege, die fünf verbleibenden Mitglieder hatten sich im Oktober 2022 für das Sonderalbum "Move Again" zum 15-jährigen Jubiläum noch einmal zusammengetan. Das Mitglied Goo Ha-ra war 2019 verstorben.