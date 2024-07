Grammy Museum startet Ausstellung zu K-Pop-Künstlern der Agentur Hybe

Im Grammy Museum in Los Angeles wird es eine Ausstellung zu K-Pop-Künstlern der Agentur Hybe geben.





Bei Hybe stehen unter anderem BTS, Seventeen und Tomorrow X Together unter Vertrag.





In der interaktiven Ausstellung "Hybe: We Believe in Music" vom 2. August bis 15. September werden Bühnenkostüme und verschiedene Fotos und Videos gezeigt, teilten die Organisatoren am Mittwoch der Vorwoche mit. Hybe wolle damit seine Innovationskraft als Trendsetter im Entertainment-Bereich demonstrieren.





Zu Bestaunen gibt es die Outfits aus ikonischen Musikvideos wie "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" von BTS, "Maestro" von Seventeen und "Sugar Rush Ride" von Tomorrow X Together.