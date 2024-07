Jin wirkte als Fackelträger mit

ⓒ Big Hit Music

Das BTS-Mitglied Jin hat am 14. Juli als olympischer Fackelträger seine Fans in Frankreich getroffen. Er war der erste Träger der Strecke vor dem Louvre und hat seine Sache gut gemacht. Nachdem er die Fackel bekommen hatte, hat er vorsichtig die ersten Schritte gemacht und dann nach einer gewissen Zeit an den nächsten Fackelläufer übergeben.

Vor dem Louvre waren Fans aus aller Welt versammelt, sie hielten lila Poster und die koreanische Flagge hoch.

Jin sagte, dass es für ihn eine große Ehre war, an so einer bedeutungsvollen Veranstaltung, und das noch am französischen Nationalfeiertag, teilnehmen zu dürfen. Er sei unter anderem auch seinen Fans sehr dankbar. Nachdem Jin seinen Wehrdienst beendet hat, sind seine Songs gleich erfolgreich geworden. Das Lied „Supertuna“ hat Jin eigentlich spontan gesungen, als er angeln gegangen war. Dann hat er es als Fansong im Jahr 2021 herausgegeben. Als er diesen Song dann am Tag nach der Beendigung seines Wehrdienstes auf der Bühne vortrug, sorgte dies für viel Aufsehen. Das Lied stand am 22. Juni auf Platz eins von Billboard „World Digital Song Sales Charts“.