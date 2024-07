Billlie beginnen in Deutschland Worldtour

ⓒ MYSTIC STORY

Die Girlgroup Billlie hat erfolgreich ihre erste Welttournee begonnen, und das in Deutschland. Am 12. Juli standen die Sängerinnen in München, dann zwei Tage später in Berlin auf der Bühne. Zum Auftakt wurde das beliebte Lied „GingaMingaYo“ gesungen. Dann wurden „Dang!“ und „BYOB (Bring your own best friend)“ auf Englisch vorgetragen, so dass sie ihren Fans näher kommen können.

Billlie hatten sich eine Welttournee lange gewünscht, daher waren sie gerührt, dass sie so eine Gelegenheit bekommen haben. Dementsprechend hatten sie für ihre Fans reichlich vorbereitet. Sie sangen einen Fansong nach dem anderen.

Dann wurden kleinere Gruppen gebildet und Lieder von ihren Sängerkollegen gecovert.

Besonders angetan waren die Sängerinnen davon, dass die Fans alle Lieder lauthals mitgesungen haben. Nach dem erfolgreichen Auftritt kommentierten die Mitglieder, dass sie viel Energie schöpfen konnten und nun bereit seien, weitere Auftritte mit Elan in Angriff zu nehmen.

Am 17. Juli standen Billlie dann noch in Köln auf der Bühne, dann ging es am 19. nach Stockholm. Am 21. werden sie London besuchen. Weitere europäische Städte stehen auf der Liste, sie werden insgesamt neun Städte besuchen.