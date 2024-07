ⓒ BELIFT LAB

Die K-Pop-Gruppe Enhypen hat auf Platz zwei der Billboard 200 Album-Charts debütiert.





Mit dem Studioalbum "Romance: Untold" schaffte die Band damit ihre bislang beste Platzierung in den Album-Charts.





Billboard gab am Sonntag bekannt, dass Enhypen mit 124.000 verkauften äquivalenten Albumeinheiten in den USA direkt hinter Eminem folge. Die Kennzahl für die Berechnung der meistverkauften Alben berücksichtigt traditionelle CD-Verkäufe sowie Downloads und Streamings.





Die Zahl der verkauften physischen Tonträger liegt bei 117.000.





Enhypen haben auf dem neuen Album neue musikalische Wege beschritten. Während ihre Musik bislang eher düster und kraftvoll war, warten sie dieses Mal mit fröhlicheren und romantischeren Liedern auf.





Auf dem Album gibt es zehn Stücke, der romantische Popsong "XO (Only If You Say Yes)" sticht darunter besonders hervor.

Der letzte Titel des Albums ist eine mehrsprachige Version des Fansongs "Highway 1009". Diesen gibt es exklusiv auf dem physischen Album.