Jimin von der Pop-Sensation BTS hat ein neues Solo-Album veröffentlicht.





Das Album und das Video zur ersten Single-Auskopplung wurden am vergangenen Freitag (19. Juli) veröffentlicht.





Der Sänger leistet zurzeit noch seinen Wehrdienst ab.





Auf dem Album "Muse" geht es nach Angaben der Künstleragentur BigHit Music um die Suche nach Inspiration. Es enthält sieben Liebeslieder, darunter die erste Auskopplung "Who" und "Closer Than This", ein den Fans gewidmeter Song, der im vergangenen Dezember veröffentlicht wurde.





In "Who" geht es um die ergreifende Situation, dass jemand vermisst wird, den man noch nie getroffen hat. Im Video sieht man Jimin, wie er zu nächtlicher Stunde ziellos durch die Straßen schlendert.





Pdogg, der Produzent von "Muse", erzählte, dass er mit Jimin in Los Angeles an den Liedern gearbeitet habe. Wahrscheinlich auch beeinflusst von der dortigen Atmosphäre habe man Lieder geschaffen, die eine positive Stimmung verbreiten.