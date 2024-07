NewJeans mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert

ⓒ ADOR

Die Girlgroup NewJeans ist mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert.





Die britische Band Shakatak behauptet, dass der NewJeans-Hit "Bubble Gum" ein Plagiat ihres Liedes "Easier Said Than Done" aus dem Jahr 1981 sei.





Wise Music Group, die Rechteinhaberin an dem britischen Song, äußerte den Vorwurf offiziell in einem Schreiben vom 17. Juni an ADOR, die Künstleragentur von NewJeans. Das gaben letzte Woche Donnerstag (18. Juli) Quellen in koreanischen K-Pop-Kreisen sowie bei ADOR bekannt.





Demnach wird behauptet, dass bei Rhythmus, Melodie und Tempo abgekupfert wurde.





Von ADOR hieß es, dass die Rechtsabteilung bereits auf das Schreiben geantwortet und glaubhafte Beweise angefordert habe, mit denen sich die Behauptung untermauern lasse. Bislang habe Shakatak dazu aber noch keinen Bericht vorgelegt.