Boygroup Stray Kids an der Spitze der Billboard-200-Albumcharts, Jimin auf Platz zwei

Die Boygroup Stray Kids hat mit dem Album "Ate" den Spitzenplatz der Billboard-200-Albumcharts erreicht.





Mit 232.000 äquivalenten Album-Einheiten in einer Woche liegt das Album nach Angaben von Billboard am vergangenen Sonntag an der Spitze.





Für die Gruppe ist es bereits die fünfte Nummer eins in diesen Charts nach "Oddinary" und "Maxident" 2022 sowie "5-Star" und "Rock-Star" im vergangenen Jahr.





Der Großteil der Verkäufe, nämlich 218.000, entfiel auf physische Alben. Das ist genreübergreifend das zweitgrößte Volumen. Nur Taylor Swift konnte von ihrem aktuellen Album mehr Exemplare verkaufen.





"Ate" enthält überwiegend auf Koreanisch gesungene Lieder. Es ist erst das 25. Album mit vorwiegend nicht auf Englisch gesungenen Liedern, das diese Charts erobern konnte.





Jimin von BTS folgt mit seinem Soloalbum "Muse" mit 96.000 äquivalenten Albumeinheiten gleich dahinter auf Platz zwei. Es sei das erste Mal, dass die ersten beiden Plätze von K-Pop-Alben besetzt werden, teilte Billboard mit.