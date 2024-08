Girlgroup Twice beendet Welttournee mit Erfolg

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup TWICE hat ihre Welttournee mit Erfolg beendet.





Bei der fünften Welttournee gab es in den vergangenen 15 Monaten insgesamt 1,5 Millionen Konzertbesucher. Im April 2023 wurde die Tournee in Seoul gestartet, anschließend ging es nach Japan, Australien, in die USA, nach Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland sowie in asiatische Länder.





Insgesamt waren es 51 Konzerte in 27 Regionen, teilte die Agentur JYP Entertainment mit.





TWICE bedankten sich noch einmal bei allen Fans, die ONCE genannt werden, für die Unterstützung. Unter anderem habe man sich zum Abschluss den Traum vom Auftritt auf der Bühne des Nissan Stadium in Yokohama erfüllen können.





TWICE konnten bislang fünf Alben in den Top Ten der amerikanischen Billboard-200-Charts platzieren, darunter dieses Jahr "With YOU-th" auf Platz eins.





Von der Gruppe gibt es außerdem 24 Musikvideos mit jeweils mehr als 100 Millionen Abrufen. Das schaffte sonst keine Girlgroup.