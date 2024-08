Jimin kommt mit „Who“ auf den Spitzenplatz

Jimin von BTS ist wieder auf den Spitzenplatz der iTunes Musikcharts gekommen.

Am 23. Juli hat er sein zweites Soloalbum mit dem Titel „MUSE“ herausgegeben und das Lied „Who“ ist gleich am Tag darauf auf den Spitzenplatz von iTunes Top Song Charts 119 verschiedener Regionen gekommen. Aber nicht nur dieses Lied, sondern auch die Lieder „Closer than This“ und „Smeraldo Garden Marching Band“ stehen auf einem guten Platz.

Das Lied steht schon seit mehr als einer Woche auf dem Spitzenplatz. Auch in anderen Charts wie „Global Daily Top Song Charts” von Spotify und dem britischen Official Charts befindet sich das Lied „Who“ auf der Nummer eins. Jimin leistet immer noch seinen Wehrdienst und das neue Album hat er nach einem Jahr und vier Monaten nach seinem ersten Soloalbum auf den Markt gebracht.