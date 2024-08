Baekhyun veranstaltet erfolgreich Solokonzert

Baekhyun, Mitglied von EXO, hat einen zusätzlichen Auftritt im Rahmen seiner ersten offline Solo-Asientour erfolgreich hinter sich gebracht. Er stand am 27. und 28. Juli in Seoul auf der Bühne. Schon vor Konzertbeginn haben seine Fans aus verschiedenen Ländern Schlange gestanden und auf ihr Idol gewartet.

Baekhyun eröffnete sein Konzert mit den Liedern „Diamond“, „Playboy“, „Stay Up“ und „Ice Queen“. Dann sagte er, dass er am 16. März am gleichen Ort ein Konzert veranstaltet habe und nach 133 Tagen wieder zurückgekehrt sei. Er sei froh, dass er seine Asientour erfolgreich beendet habe. Dann folgten eine Reihe von weiteren Hitsongs von ihm. Nach einem Zugabelied am Ende seines Konzertes konnte man auf der Leinwand die Zahlen „2024.09“ sehen, was für das Comeback-Datum von Baekhyun steht. Die Fans sind schon sehr gespannt.