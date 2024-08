ZEROBASEONE treten im US-Grammy Museum auf

ⓒ WAKE ONE Entertainment

Die Gruppe ZEROBASEONE hat mit ihrem Auftritt im Grammy Museum in den USA die dortigen Fans begeistert.

Die Jungs nahmen am 25. Juli an der Veranstaltung „Global Spin Live“ des Grammy Museums teil. Sie erzählten von ihren bisherigen Aktivitäten und wie sie sich untereinander verstehen und natürlich auch etwas von ihren musikalischen Vorstellungen. Sie seien sehr glücklich, zu dieser Veranstaltung eingeladen worden zu sein. Sie seien noch vor etwa einem Jahr Trainees gewesen und hatten nur den einen Traum, als Sänger zu debütieren. Und nun seien sie im Grammy Museum. Nach dem kurzen Interview trugen die Sänger dann ihren Debütsong „In Bloom“ und das Lied „Feel the Pop“ vor. Die Fans jubelten und sangen die Lieder mit.

ZEROBASEOBE wollen am 20. und 22. September in Seoul ein Konzert geben und danach acht Orte weltweit im Rahmen ihrer ersten Konzerttour besuchen.