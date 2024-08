Girlgroups von YG kehren zurück

2NE1, Blackpink, Babymonster – allein bei den Namen denkt man gleich an tolle Sängerinnen und beeindruckende Lieder und Performances. Diese Girlgroups wollen in Kürze in die Musikwelt zurückkehren und ihren Aktivitäten nachgehen. Dies gab die Agentur YG Entertainment bekannt.

2NE1 wollen anlässlich ihres 15. Bühnenjubiläums ein Konzert veranstalten. Dies hätten die Mitglieder zuerst vorgeschlagen und nach erfolgreichen Diskussionen wurde beschlossen, Anfang Oktober in Seoul und dann Ende November und Dezember in Japan Konzerte zu veranstalten. 2NE1 debütierten 2009 mit dem Lied „Fire“ und viele ihrer Songs wurden Hits. Allerdings gaben sie im November 2016 bekannt, nicht mehr als Gruppe tätig sein zu wollen.

Auch wurde gesagt, dass Blackpink, die ja in diesem Jahr Soloaktivitäten absolviert haben, im nächsten Jahr wieder vollzählig sein wollen. Gleich nach dem Comeback wollen sie auf eine Welttournee gehen.

BABYMONSTER, die erst am 1. April debütiert haben, wollen zu Jahresende wieder richtig aktiv werden. Das Lied „Sheesh“ ist besonders erfolgreich, nicht nur im In- sondern auch im Ausland. Im September wollen sie ein reguläres Album herausgeben und dann im nächsten Jahr eine Welttournee starten.