Lisa von BLACKPINK für MTV Video Music Awards nominiert

ⓒ Sony Music Entertainment Korea

Lisa von der Girlgroup BLACKPINK ist für die MTV Music Awards nominiert worden, und das gleich vierfach!





Die MTV Video Music Awards zählen in den USA zu den wichtigsten Auszeichnungen für Musikschaffende.





Der Sender machte am Dienstag die Liste der Nominierten bekannt. Lisa hat demnach mit dem Video zu ihrer jüngsten Single "Rockstar" in den Kategorien Bester K-Pop, Beste Choreografie, Beste künstlerische Leitung und beste Videobearbeitung Chancen auf die Auszeichnung.





Jungkook von BTS wurde mit "Seven", ein Lied in dem auch der amerikanische Rapper Latto zu hören ist, in zwei Kategorien nominiert - Beste Kollaboration und Bester K-Pop.





Auch die Girlgroup Le Sserafim darf sich mit ihrer Single "Easy" Hoffnung auf eine Auszeichnung machen, und zwar in der Kategorie Push Performance. MTV Push ist ein Programm, in dem monatlich Interviews mit Künstlern und andere Inhalte von ihnen präsentiert werden.





In der Sektion Bester K-Pop wurden außerdem NCT Dream mit Smoothie, NewJeans mit Super Shy, Stray Kids mit Lalala und Tomorrow X Together mit Deja Vu für den Preis vorgeschlagen.





Die Preisvergabe findet am 10. September in der UBS Arena in New York statt.