Heute stellen wir Ihnen die CEO der SonusArts GmbH, Frau Seung-yeun Huh vor. Mit 16 Jahren reiste sie nach Deutschland, um Musik zu studieren. Danach machte sie als Pianistin weltweit Karriere.





Von ihr, die auch als Prorektorin am Konservatorium Zürich tätig ist, erfahren wir, wie sich die Musikausbildung in Korea und der Schweiz unterscheidet und was sie motiviert, sich für den Kulturaustausch einzusetzen.