IVE begeistern 45 Minuten lang Besucher von Lollapalooza Chicago

Die koreanische Girlgroup IVE hat am 3. August beim Festival Lollapalooza Chicago ihren ersten Auftritt erfolgreich hinter sich gebracht. Lollapalooza wurde erstmals im Jahr 1991 veranstaltet und gilt seitdem als eines der größten Musikfestivals in den USA. In diesem Jahr wurden IVE als einzige K-Pop-Girlgroup zu diesem Festival eingeladen und alle Anwesenden waren sehr angetan von dieser Gruppe.

Sie starteten ihren Auftritt mit dem Song „I AM“, dann folgten „Royal“ und „Accendio“. Nach diesen drei Liedern begrüßten sie die Besucher. Auch die Hitze konnte ihren Elan nicht bremsen, mit den fröhlichen Liedern „Off the Record“, „Baddie“, „Eleven“ und weiteren wurde für etwas Frische im Sommer gesorgt. Alle Fans sangen die Lieder mit.

IVE befinden sich derzeit auf einer Welttournee, aber trotzdem haben sie sich auf den Auftritt bei Lollapalooza gut vorbereitet. Sie sangen elf Lieder und die Performances dauerten 45 Minuten lang. Von Müdigkeit oder Erschöpfung war bei den Mitgliedern nichts zu erkennen.

IVE wollen ihre Konzerttour fortsetzen, am 17. und 18. August werden sie in Japan auf der Bühne stehen.