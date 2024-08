TRENDZ geben Japan-Debüt

ⓒ Interpark Music Plus

Die koreanische Boyband TRENDZ hat am 31. Juli ihr erstes Minialbum „REBIRTH“ in Japan herausgegeben und damit ihre Aktivitäten im Nachbarland richtig in Angriff genommen.

Am Tag des offiziellen Debüts wurde sogar das Musikvideo zum Debütsong „REBIRTH“ im Stadtzentrum Tokios auf einer großen Leinwand gezeigt, was den Blick vieler Japaner fesselte.

TRENDZ haben bereits von vielen renommierten Medien und Musikfestivals Anfragen erhalten, so dass die Jungs rege Aktivitäten durchführen können.

Im Album für den japanischen Markt sind insgesamt fünf Lieder enthalten.