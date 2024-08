2NE1 veranstalten Jubiläumskonzert

Nun steht es fest: 2NE1 wollen ein Jubiläumskonzert veranstalten. Anlässlich des 15. Bühnenjubiläums wollen 2NE1 in Seoul auftreten. Termin und Ort stehen schon fest, und zwar treten sie am 5. und 6. Oktober in der Olympiahalle im Olympiapark auf. Da es keinen Vorverkauf gab und jeder Interessierte Karten reservieren konnte, waren die Fans besonders erfreut.

2NE1 sind damit nach zehneinhalb Jahren wieder vollzählig bei einem Konzert zu sehen. Daher sorgt dieser Auftritt für besonders viel Aufsehen.

Die Agentur YG Entertainment kündigte an, dass ein Konzert für alle Interessierten vorbereitet werde. Es solle ein richtiges Fest werden.

Ende November werden sie dann in Kobe und Anfang Dezember in Tokio Auftritte absolvieren.