Girlgroups wollen im August wieder aktiv werden

In diesem August wollen verschiedene Girlgroups ihr Comeback feiern.

Die Gruppe UNIS ist bereits in die Musikwelt zurückgekehrt. Am 6. August haben sie ihre erste Single mit dem Titel „Curious“ veröffentlicht. Mit der geplanten neuen Veröffentlichung wollen sie als dynamische junge Frauen auftreten. Insgesamt gibt es auf der Single drei Lieder, mit „Curious“ wollen sie ihr eigentliches „ich“ und eine neue Seite von sich entdecken. Die Gruppe UNIS besteht aus acht Mitgliedern und debütierte erst im März. Sie haben aus dem Stand große Erfolge feiern können.

Am 12. August wollen sich dann fromis_9 wieder mit einem neuen Werk zurückmelden. Die dritte Single „Supersonic“ markiert die Rückkehr nach etwa einem Jahr und zwei Monaten. Zwei Songs werden mitveröffentlicht, bei denen einige Mitglieder der Gruppe intensiv mitgewirkt haben. Zuletzt waren formis_9 häufig bei Musikfestivals vertreten und auf diese Weise für ihre Fans präsent.

Am 19. August werden NMIXX ihr drittes Minialbum herausgeben. Im Januar, also vor etwa sieben Monaten, haben sie ihr zweites Minialbum veröffentlicht. „Dash“ aus diesem Werk wurde gleich ein Hitsong, daher sind die Fans besonders gespannt, ob sie auch mit Liedern aus dem neuen Album an diesen Erfolg anknüpfen können.

Es wurde bekannt, dass auch LE SSERAFIM eine Rückkehr plant. Ende August soll es so weit sein, und es wäre ein Album nach etwa sechs Monaten Pause. Mit dem letzten Werk, also dem dritten Minialbum, schafften sie es sowohl in die US-Billboard Hot 100 als auch die Billboard 200. Fans und Musikvertreter hoffen daher, dass auch das neue Werk mindestens genauso gut ankommen wird.