Starregisseur Park Chan-wook dreht neuen Film

Der berühmte südkoreanische Regisseur Park Chan-wook beginnt bald mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film.





Drehstart ist am kommenden Samstag, wie der Filmvertrieb CJ ENM am Montag mitteilte.





Der Arbeitstitel lautet "I Can't Help It". Der Film basiert den Angaben zufolge auf dem Mystery-Roman "The Ax" des US-Schriftstellers Donald E. Westlake. Der Film handelt von Man-soo, einem Mann im mittleren Alter, der seine Arbeit verliert und auf der Suche nach einem neuen Job zum Mörder wird.





Mitwirkende sind unter anderem Lee Byung-hun, der Man-soo darstellt, und Son Ye-jin, die seine starke Frau A-ra spielt.





Lee, der zuletzt in "Concrete Utopia" zu sehen war, arbeitet bereits zum dritten Mal mit dem Regisseur zusammen. 2000 wirkte er in JSA und 2004 in "Three...Extremes" mit.





Schauspielkollegin Son hatte unter anderem mit ihrer Rolle in der TV-Serie "Crash Landing on You" (2019-2020) einen großen Erfolg.